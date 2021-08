Zurück zu mehr Lebensfreude: Zuversicht antrainieren

Ein Schicksalsschlag oder eine schwere Erkrankung: Beides kann einem Menschen stark zusetzen. Für Betroffene ist es oft, als fielen sie in ein tiefes Loch. Dort gilt es wieder herauszukommen und neue Lebensfreude zu schöpfen.

So sieht es auch Karsten Noack, Coach und Berater aus Berlin. «Ein Schicksalsschlag oder eine schwere Erkrankung versetzen den eigenen Körper in eine Art Stresszustand», sagt er. Hoffnung und Zuversicht tragen dazu bei, aus diesem Zustand herauszukommen.

Mitunter reicht es schon, sich nicht einfach als Opfer zu sehen, sondern gegenzusteuern und aktiv zu werden. Dadurch, dass man das Ruder in die Hand nimmt, bestärkt man sich selbst in der Zuversicht, zu einer Lösung zu kommen.

Helfen kann, sich an brenzlige Situationen zu erinnern, die gut ausgegangen sind - oder an entsprechende Erlebnisse von anderen. Auch indem man den Blick auf die eigenen Kräfte und Möglichkeiten lenkt, entsteht Mut. «Man macht sich klar, was man schon alles bewältigt hat», so Wolf.