Pandemie hat Langzeitfolgen für die Psyche

Die Inzidenz geht in der Hauptstadt weiter nach oben: Laut Robert Koch-Institut haben sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 22,6 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. mehr

In Berlin sind 433 Fälle bekannt, in denen es auch nach Corona-Impfungen zu einer Erkrankung an Covid-19 gekommen ist. mehr