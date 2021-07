DLRG gibt Tipps zum sicheren Baden

Kreislauf-Kollaps, Mutproben oder Alkohol vor dem Schwimmen: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Sachsen warnt vor Badeunfällen.

Baden mit Vorsicht und Begleitung

Wer in Seen oder Flüssen baden will, soll laut Knabe deshalb unbedingt einige Vorsichtsmaßnahmen einhalten: Keinen Alkohol trinken, sich langsam an das kühle Nass gewöhnen und sich umschauen, ob das Wasser voller spitzer Steine oder Pflanzen ist, in denen man sich verheddern könnte. Gerade bei Flüssen ist laut Knabe Vorsicht angesagt, weil die Strömung am Rand vielleicht harmlos scheint, in der Mitte aber selbst geübte Schwimmer leicht überfordert.