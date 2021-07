Digitaler Impfnachweis: Hier kriegen Sie die Zertifikate

In vielen Fällen erhalten vollständig Geimpfte ihre Zertifikate für den digitalen Nachweis im Impfzentrum oder in der Arztpraxis.

Doch nicht alle Praxen können die Zertifikate ausstellen und auch in manchen Impfzentren klappt das nicht immer zuverlässig. Wer unversorgt bleibt, kann sich das Zertifikat jederzeit in teilnehmenden Apotheken besorgen. Welche Apotheke am eigenen Wohnort den Nachweis ausstellt, verrät das Informationsportal «mein-apothekenmanager.de» nach Eingabe der Postleitzahl. Geimpfte brauchen für die Ausstellung den Impfbescheid oder ihren gelben Impfpass und einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis. Die Ausstellung des Zertifikats ist für Geimpfte kostenlos, der Bund trägt die Kosten.

Den QR-Code auf dem Zertifikat-Ausdruck importiert man anschließend per Smartphone-Kamera in die Corona-Warn-App (Android/iOS) oder die CovPass-App (Android/iOS). Sie sind für Android- und iOS-Smartphones kostenlos in den jeweiligen App Stores verfügbar. Wer kein Smartphone hat, kann den EU-weit gültigen Nachweis über eine Covid-19-Impfung auch in Papierform mitführen.