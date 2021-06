Spürhunde erschnuppern Bettwanzen

Auf das Kommando «Wanze Go!» geht Labrador Ramirez an die Arbeit. Regale, Sofa, Sessel, Fensterbank, Teppiche - alles schnuppert er systematisch und hochkonzentriert ab. Dann bleibt er, den Kopf noch halb im Regal versenkt, abrupt stehen. Er zeigt den Fund an: Die winzige Bettwanze ist entdeckt.

Bettwanzenspürhund Jamiro sucht eine Wohnung nach den Schädlingen ab. Ob in Pilgerunterkünften am Jacobsweg, in Jugendherbergen, Hotels oder zuhause - Bettwanzen sind gar nicht so selten.

Das Training muss stetig fortgesetzt werden. Und so bestellt Claudia Kasig für Übungszwecke regelmäßig lebende Bettwanzen bei einem Spezialinstitut in London. Die werden per Post in einem Plastikröhrchen im wattierten Briefumschlag geliefert. «Je nach Entwicklungsstadium kostet eine Wanze so um die zwei Pfund», erzählt Kasig und hält das Röhrchen in die Höhe. Das sind umgerechnet etwa 2,30 Euro.