Zu Diabetes kursiert viel Unwissen

Diabetes ist eine Volkskrankheit. Doch bei vielen Menschen herrscht Unwissen darüber, wie eine Ipsos-Umfrage im Auftrag der Zeitschrift «Diabetes Ratgeber» zeigt. Knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) gibt an, so gut wie nichts über die Auslöser oder Folgen der Stoffwechselerkrankung zu wissen.

Nur drei von zehn Befragten könnten nach eigener Aussage erklären, was der Unterschied zwischen Typ-1 und Typ-2-Diabetes ist.

Was Typ-1 und Typ-2 unterscheidet

Der Typ-2-Diabetes entwickelt sich oft schleichend. Hier entfaltet das Insulin in den Körperzellen nicht mehr die gewünschte Wirkung, sodass die Zellen den Zucker als Energielieferant nicht mehr gut aufnehmen - er bleibt vermehrt im Blut. Der Fachbegriff lautet Insulinresistenz.

Die Bauchspeicheldrüse produziert in der Folge noch mehr Insulin, damit die Blutzuckerwerte sinken. Die Zellen in der Drüse erschöpfen dadurch zunehmend, sodass es irgendwann auch zu einem Mangel an Insulin kommen kann.