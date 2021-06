Bei Jagd nach Corona-Impftermin fair bleiben

Beim Bemühen um einen Corona-Impftermin fahren viele Menschen mehrgleisig. Sie vereinbaren zum Beispiel einen Termin in einem Impfzentrum in mehreren Wochen, lassen sich zeitgleich auf Wartelisten von Arztpraxen setzen und hoffen vielleicht auch noch darauf, von ihrem Betriebsarzt geimpft zu werden.

Roland Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) findet so ein Vorgehen zwar verständlich, weil die Menschen so schnell wie möglich an einen Termin herankommen wollten. «Aber gerade vor dem Hintergrund der Solidarität ist es wichtig, dass man gebuchte Termine so früh wie möglich absagt, wenn man woanders schneller dran kommt. Das ist nur fair, das gehört sich so», sagt der Sprecher der KBV.