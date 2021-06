Gut ein Drittel offen für digitale Organspende-Erklärung

Gut ein Drittel der Bundesbürger ist laut einer Umfrage offen für eine digitale Erfassung der Bereitschaft zur Organspende. 39 Prozent wären bereit, dies in ein geplantes zentrales Online-Register eintragen zu lassen, wie die Befragung im Auftrag des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV) ergab.

PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 1000 Menschen wegen fehlender Spenderorgane.» Vielen könnte geholfen werden, wenn mehr Menschen einen Organspendeausweis mit sich tragen. «Deshalb ist es wichtig, dass jeder von uns sich individuell mit der Frage auseinandersetzt, ob er zur Organspende bereit ist.» Jeder sollte seine Entscheidung in einem Organspendeausweis dokumentieren und am besten auch seine Angehörigen darüber informieren.