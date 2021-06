Anti-Thrombose-Spritzen: Wie eine Nadel in den Luftballon

Sie werden oft verordnet, wenn ein Bein lange ruhiggestellt wird. Anti-Thrombose-Spritzen mit dem Wirkstoff Heparin sollen in dem Fall der Bildung von Blutgerinnseln in den Venen vorbeugen. Die Spritzen können auch zum Einsatz kommen, wenn bestehende Blutgerinnsel aufgelöst werden sollen.

Patienten kommen zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt zunächst die Praxis, um die Heparin-Spritze zu bekommen, schildert der Professor für Allgemeinmedizin und Direktor des Instituts und der Poliklinik für Allgemeinmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Die Hausärzte oder geschultes Praxispersonal zeigen den Patienten, wie sie sich daheim spritzen können. Was ist zu beachten?

Die Hauptstelle für das Spritzen von Heparin ist der seitliche Bauchbereich, etwas unterhalb des Bauchnabels. «Die Spritze muss ins subkutane Fettgewebe dringen», erklärt Scherer. Rechtshänder greifen sich mit der linken Hand an den Bauch und bilden eine Hautfalte. Dann nehmen sie mit der anderen, in diesem Fall rechten Hand die Spritze «wie einen Dartpfeil zwischen Daumen- und Zeigefinger» und stechen mit ein wenig Schwung in die Hautfalte rein. Anschließend drücken sie den Kolben und entleeren die Spritze.