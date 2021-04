Wie verhalte ich mich nach einem Schnelltest richtig?

Das Verhalten mancher Menschen nach einem Corona-Schnelltest birgt nach Erfahrung einer Expertin Risiken.

Test- und Quarantänepflichten in Berlin

So gilt in Berlin beispielsweise, dass positive Schnell- oder Selbsttests durch einen weiteren PCR-Test verifiziert werden müssen. Wer sich an diese Vorgabe nicht hält, riskiert ein Bußgeld. Zudem müssen Betroffene nach einem positiven Schnelltest in Quarantäne. Diese darf beendet werden, wenn der PCR-Test negativ ausfällt. Bei positiven Selbsttest gibt es keine Quarantänepflicht - dennoch sollten sich Betroffene auch hier isolieren, bis das PCR-Testergebnis vorliegt.