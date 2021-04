Was hinter dem metabolischen Syndrom steckt

Es wird nicht ohne Grund umgangssprachlich als «tödliches Quartett» bezeichnet: Ein metabolisches Syndrom erhöht bei Betroffenen das Risiko für Herz- und Gefäßkrankheiten, Diabetes und Fettleber.

«Es beschreibt vielmehr das Vorliegen mehrerer Risikofaktoren mit ähnlichen Ursachen, die sich alle auf den Stoffwechsel auswirken und so gegenseitig beeinflussen», erklärt sie. Und es betrifft sehr viele Menschen: Bis zu drei von zehn Personen sind Schätzungen zufolge in den Industrienationen davon betroffen - auch Jüngere.

Am U-Bahnhof (U7) Innsbrucker Platz (Autobahn A100) in der Innsbrucker Straße 25 im Stadtteil Schöneberg erhalten Sie PCR-Tests für 65 Euro und PCR-Express-Tests für 99 Euro. Antigen-Antikörpertests gibt es für 39 Euro: Ergebnis nach 15 Minuten. mehr

Die Bezeichnung tödliches Quartett kommt übrigens daher, dass die Blutfett- und Cholesterinwerte auch als gestörter Fettstoffwechsel zusammengefasst werden können, was in Summe vier Merkmale, also ein Quartett ergibt.