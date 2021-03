Brustschmerz nicht aus Corona-Angst ignorieren

Der Impfstoff von Astrazeneca soll nach dem Stopp für Jüngere in Berlin kein Ladenhüter bleiben. Ab sofort stehe er der Altersgruppe von 60 bis 70 Jahren zur Verfügung. mehr

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin erstmals seit einer Woche leicht gesunken, bleibt aber weiter deutlich über der kritischen Marke von 100. mehr

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie müssen in Berlin ab Mittwoch im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, im Einzelhandel und in kulturellen Einrichtungen FFP2-Masken getragen werden. mehr