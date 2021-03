Deshalb ist Variation beim Sport so wichtig

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin erstmals seit einer Woche leicht gesunken, bleibt aber weiter deutlich über der kritischen Marke von 100. mehr

© dpa

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie müssen in Berlin ab Mittwoch im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, im Einzelhandel und in kulturellen Einrichtungen FFP2-Masken getragen werden. mehr