Veranlagung spielt bei Schuppenflechte große Rolle

Jede und jeder in Berlin soll sich wöchentlich auf das Corona-Virus testen lassen, um so Infektionen schneller zu erkennen. Für die Schnelltests stehen stadtweit 16 Testzentren bereit. mehr

Die in Hinblick auf Lockerungen wichtige Sieben-Tage-Inzidenz ist in Berlin weiter gesunken. Verzeichnet wurden 57,9 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, nach 59,6 am Dienstag und zuvor rund 70. mehr