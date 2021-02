Das bringen Filter und Tönungen in Brillen

Je dunkler die Brillengläser, desto besser schützen sie die Augen vor der Sonne? Klingt logisch, ist allerdings falsch.

Sonnenbrillen gibt es in verschiedenen Tönungsstärken - wichtig ist aber, dass sie auch UV-Schutz bieten.

Die Auswahl an Tönungen und Filtern bei Brillengläsern ist groß.

Grundsätzlich kann man mit Tönungen und Filtern Lichtschäden am Auge aber vorbeugen. Sie böten beispielsweise Schutz vor der UV-Strahlung des Sonnenlichts, Blendung, Streulicht und Infrarotstrahlung, sagt die Augenoptikerin Peggy Kleindienst aus München.

- Polarisierende Filter reduzieren Reflexionen an spiegelnden Oberflächen wie Wasser, Schnee oder Metall.

Bei intensiver Sonnenstrahlung sollte man zum Schutz der Augen eine getönte Brille mit gutem UV-Schutz tragen. «Allerdings gibt es unterschiedliche Tönungen und Filter für unterschiedliche Bedürfnisse», so Kleindienst.

Und was bringt die Tönung? «Sie sorgt zusätzlich dafür, dass die Lichtmenge insgesamt reduziert wird und man auch an sehr hellen Tagen oder beim Winter- und Wassersport blendfrei sehen kann, ohne die Augen zusammenzukneifen», erklärt Sarah Köster.

Die Tönungsstärke ist in fünf Blendschutzkategorien eingeteilt: Gläser der Kategorie 0 lassen etwa 80 bis 100 Prozent Licht durch, während es bei sehr dunklen Gläsern (Kategorie 4) nur 3 bis 8 Prozent sind. Die Brillen können etwa im Hochgebirge zum Einsatz kommen - ans Steuer eines Autos sollte man sich damit auch tagsüber nicht setzen.

Für Fehlsichtige, die Brille tragen, bietet sich eine zweite, getönte Brille als Ergänzung der Alltagsbrille an. Klappbare Aufsätze für die normale Brille bieten einen Kompromiss, sind allerdings laut ZVA oft nicht so praktikabel. Eine weitere Option sind selbsttönende Gläser, die sich an die jeweiligen Lichtverhältnisse anpassen.