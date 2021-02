Mildes Wetter bringt erste Probleme für Pollen-Allergiker

Das vielerorts milde Wetter bringt die ersten Probleme für Pollenallergiker mit sich. «Durch die jetzige warme Wetterperiode explodiert die Natur natürlich», sagt Sonja Lämmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund.

Nicht gleich «Corona-Schublade» aufmachen

Bei bestimmten Symptomen denken Betroffene in der aktuellen Zeit vielleicht zuerst nicht an ihre Allergie, sondern an eine mögliche Corona-Infektion. «Hier gibt es aber klare Unterschiede», so Lämmel. Bei einer Allergie treten zum Beispiel nach ihren Angaben kein Fieber oder Gliederschmerzen auf - und antiallergische Medikamente würden Symptome einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus nicht lindern.