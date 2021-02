US-Behörde: Zwei Masken übereinander können sinnvoll sein

Wegen der Corona-Pandemie bleiben viele Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Berlin mindestens bis zum 7. März geschlossen. mehr

© dpa

Das Coronavirus breitet sich in Berlin immer langsamer aus. Am Donnerstag wurden 396 Infektionen neu gemeldet, wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte. Das waren 88 weniger als am Donnerstag vergangener Woche. mehr