Das Interesse am Eisbaden wächst

Winterschwimmen und Eisbaden locken immer mehrNeugierige und Interessenten an. Bereits vor der Corona-Pandemie habees verstärkte Anfragen gegeben, sagte Jelena Bundesmann vom Verein«Berliner Seehunde».

Bundesmann rät Anfängern, langsam mit der Gewöhnung an das kalte biseiskalte Wasser beginnen und vorsichtig zu sein: «Nicht alleineschwimmen, in flach abfallendes Wasser und nicht direkt ins ganzTiefe reingehen, nicht ohne Sicherung in Löchern im Eis baden.»Anfangs sei Eisbaden im Stehen oder Sitzen besser als minutenlangesEisschwimmen. Neopren-Schuhe, eine Mütze und warme Kleidung zumschnellen Anziehen danach sei außerdem nützlich.

Über den Badeunfall, bei dem am Mittwoch ein Mann in einem eiskaltenBerliner See starb, sagte Bundesmann: «Es ist risikoreich. Es ist einSchock für den Körper. Und mit dem Kopf unter Wasser in Eiswasser zuschwimmen, würde ich niemandem empfehlen, der es nicht sehr langegeübt hat und Schritt für Schritt vorgegangen ist. Wir fangen bei unsja auch nicht ohne Grund mit der Saison im Herbst an. Und schwimmenjede Woche in die Kälte hinein.»