Wachsendes Interesse am Eisbaden: Vorsicht nötig

Über den Badeunfall, bei dem am Mittwoch (10. Februar 2021) ein Mann in einem eiskalten Berliner See starb , sagte Bundesmann: «Es ist risikoreich. Es ist ein Schock für den Körper. Und mit dem Kopf unter Wasser in Eiswasser zu schwimmen, würde ich niemandem empfehlen, der es nicht sehr lange geübt hat und Schritt für Schritt vorgegangen ist. Wir fangen bei uns ja auch nicht ohne Grund mit der Saison im Herbst an. Und schwimmen jede Woche in die Kälte hinein.»