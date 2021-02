«Extremer Stress»: Gesichtshaut immer gut vor Kälte schützen

Wer das bitterkalte Winterwetter zum Rodeln oder für ausgedehnte Schneespaziergänge nutzt, sollte sich warm einpacken - und seine Haut im Gesicht nicht vergessen.

«Kälte im Minusgradbereich ist extremer Stress für die Haut, besonders wenn noch Wind dazu kommt», erklärt der Hautarzt Christoph Liebich aus München. «Wer sich dann nicht schützt, riskiert schlimmstenfalls Erfrierungen. Die Haut kann dann also absterben oder sich entzünden», warnt der Dermatologe.

