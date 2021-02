Studie: Schlaganfallpatienten profitieren von Spezialmobilen

Schlaganfallpatienten haben einer Studie zufolge vom Einsatz spezieller Rettungsmobile in Berlin profitiert. Sie überlebten häufiger ohne bleibende Behinderung als Patienten, die von herkömmlichen Rettungswagen versorgt wurden, wie die Charité am Montag (08. Februar 2021) zu Ergebnissen der Untersuchung mitteilte.

Schlaganfälle werden schneller behandelt

Mittlerweile sind in der Hauptstadt drei Stemos stationiert: an der Charité, bei Vivantes und am Unfallkrankenhaus (UKB). Sie rücken etwa 6000 mal im Jahr aus. An Bord sind jeweils etwa ein Neurologe und speziell geschultes Personal sowie Ausrüstung wie ein Computertomograph. Ziel ist es, den Schlaganfall schneller zu behandeln, um so bleibende Behinderungen oder den Tod zu verhindern. Bei einem Schlaganfall zählt Experten zufolge jede Minute. 20 ähnliche Projekte laufen nach Charité-Angaben weltweit, unter anderem in New York, Los Angeles, Melbourne und Bangkok.