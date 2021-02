Zwei einfache Übungen gegen Verspannungen im Nacken

Wenn sich Nackenschmerzen anbahnen, sollte man gleich mit zwei einfachen Übungen dagegenhalten. Das empfiehlt der Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten (IFK).

Und so geht es:

Wer die Dehnung noch verstärken will, greift mit der rechten Hand über den Kopf zum linken Ohr und zieht den Kopf leicht nach vorne und rechts unten. Die Dehnung wird für mindestens dreißig Sekunden gehalten, dann wechselt man die Seiten.

Auch bei der zweiten Übung sitzt man aufrecht. Beide Hände kommen an den Hinterkopf. Das Kinn bewegt sich in Richtung Brust, sodass ein Doppelkinn entsteht. Die Hände führen dann den Kopf weiter in Richtung Brust, bis zum Dehnschmerz im Nacken. Achtung: Der Rücken bleibt gerade. Auch diese Übung dauert mindestens dreißig Sekunden.