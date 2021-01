Dem Corona-Stress davonlaufen

Die Herausforderungen und Sorgen im Corona-Alltag können puren Stress bedeuten. Umso wichtiger ist es, dass man auch mal runterkommt. Sport spielt dabei eine zentrale Rolle und hilft beim Abschalten der Gedankenmaschine.

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

«Wir müssen einen Reiz setzen, der uns anspannt, um nachfolgend entspannen zu können», erklärt der Sportwissenschaftler Prof. Ingo Froböse. Man könne dem Stress buchstäblich davonlaufen. Sport setzt demnach Glückshormone frei und lässt zugleich den Stresshormonspiegel sinken, beschreibt der Leiter des Instituts für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln. Dabei gilt aber: Nicht überfordern, denn nur dann setzt auch die erhoffte stresslindernde Wirkung ein.

