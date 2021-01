Was eine Atemtherapie bringen kann

Einatmen, ausatmen. Das machen wir unwillkürlich, es ist ein Grundbedürfnis. Ohne Atmen kein Leben. Wie existenziell es ist, wird einem klar, wenn die Luft nicht mehr wie selbstverständlich durch den Körper strömt.

Wo angesetzt werden muss, um den Atem in seinem freien Fluss zu unterstützen, ist individuell sehr verschieden. «Wer spektakuläre Heilerfolge sucht, liegt mit der eher sanft arbeitenden Atemtherapie allerdings falsch», sagt die Expertin. Manche Atemtherapeuten bieten Atemmassagen an. So können etwa Verhärtungen im Bindegewebe mit Einfluss auf die Atmung gezielter gelöst werden.

Egal, ob man nun eine Atemtherapie in Kursen macht oder als Einzelstunde nimmt: Auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Übungen kann man ohne weiteres zu Hause anwenden. Ihnen: «Oft ist es auch vorgesehen, dass die Übungen in Eigenarbeit fortgesetzt oder für das individuelle Notfallköfferchen innerlich bereitgehalten werden.»

Liegend beim Einatmen ein Bein so lange anziehen, wie das Einatmen dauert. Beim Ausatmen das Bein in die Ausgangssituation zurückgleiten lassen. Wichtig: Die Ferse hat immer Kontakt zur Matratze. Die Übung nun im eigenen Rhythmus und Maß etwa fünf bis zehn Mal wiederholen. Dann nachspüren, was sich hinsichtlich der Auflage des Beines und dessen gefühlter Anbindung an den Rumpf verändert hat. Danach Seitenwechsel und das Ganze mit dem anderen Bein machen.