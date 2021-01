Bildgebende Verfahren mit Nutzen und Risiken

Aus der Medizin sind bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT oder Ultraschall nicht wegzudenken. Sie machen sichtbar, was von außen für Ärztinnen und Ärzte nicht zu sehen ist.

Röntgenaufnahmen sind das älteste bildgebende Verfahren in der Medizin und noch heute wichtig, etwa bei Knochenbrüchen.

«Die Röntgenaufnahmen dürften das bekannteste bildgebende Verfahren sein», sagt der Radiologe Prof. Jörg Barkhausen. Er ist Direktor der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein am Campus Lübeck. Es ist die Technik, mit der 1895 erstmals Strukturen im Körperinneren sichtbar gemacht wurden. Auch heute spielt sie eine wichtige Rolle, etwa bei der Diagnostik von Knochenbrüchen.

Die Radiologie arbeitet mit unterschiedlichen Arten von Wellen. «So sehen wir die unterschiedlichen Kontraste im Bild», erläutert Prof. Heinz-Peter Schlemmer, Direktor der Abteilung Radiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.

Bei der Nuklearmedizin und beim Röntgen dagegen wird mit hochenergetischen elektromagnetischen Wellen gearbeitet, die mit Elektronen in Wechselwirkung treten. Dadurch entstehen chemische Nebenwirkungen, die zu genetischen Veränderungen führen können. «Hier hat man ein Krebsrisiko», sagt Schlemmer.

Trotzdem braucht man diese Verfahren in der Medizin. «Je nach Einsatzgebiet erlauben sie beispielsweise eine rasche Behandlung bei Notfällen, indem man etwa innere Blutungen mittels CT zuverlässig erkennen kann», sagt Jörg Barkhausen. Insbesondere in der Onkologie, also der Behandlung von Krebserkrankungen, erlauben solche Verfahren eine sichere und schnelle Beurteilung der Tumorgröße. «Sie sind deswegen unverzichtbar zur Therapiesteuerung und Erfolgskontrolle.»