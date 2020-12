So werden Sie auf der Couch fit

Angesichts der coronabedingten Beschränkungen zu Silvester hoffen Krankenhäuser in Berlin auf einen ruhigeren Jahreswechsel als üblich. mehr

Die Zahl der Labortests auf das Coronavirus in Berlin ist in der Weihnachtswoche stark zurückgegangen. Verzeichnet wurden 47 593 solche Tests zwischen dem 21. und 27. Dezember - so wenige wie zuletzt im September. mehr