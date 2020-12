Sucht-Selbsthilfe setzt verstärkt auf Online-Gruppentreffen

Kachel-Ansicht statt Stuhlkreis. Die Gruppe trifft sich online. Der Raum ist ein virtueller, die Begegnung echt. Nach dem «Herzlich willkommen!» und einer Vorstellungsrunde gibt es einen Impuls: «Umkehr». Der Begriff soll den Austausch anstoßen.

«Löst das Wort etwas bei euch aus?», fragt der Gruppenleiter. «Und wenn ja - was?» Und schon hat Michael Buchner die acht Menschen ins Gespräch gebracht. Sechs Männer und zwei Frauen, die alle mit einem Problem zu kämpfen haben: ihrer Alkoholabhängigkeit. In diesem Meeting des Blauen Kreuzes hören sie einander zu, reflektieren das eigene Verhalten, denken gemeinsam nach. Am Ende verabreden sie sich für die nächste Woche; dann soll es um «Motivation» gehen. Auch dann wieder im geschützten Rahmen der Verschwiegenheit.

Virtuelle Angebote für Suchtkranke

Die Gruppe hat Michael Buchner, selbst «trockener Alkoholiker», wie er sagt, am Beginn der Corona-Pandemie im März in Remscheid eröffnet. Sie ist eines der neuen virtuellen Angebote des Sucht-Selbsthilfe-Verbands Blaues Kreuz in Deutschland e.V. mit Sitz in Wuppertal. «BlueMeeting» heißt das Format, das beispielhaft zeigt, wie die Selbsthilfe auf die Kontaktbeschränkungen des Jahres 2020 reagiert hat. Zu beobachten ist, dass die Teilnehmenden im Schnitt durchweg erheblich jünger sind als jene, die mit den Präsenz-Gruppen erreicht werden. Ein positiver Pandemie-Effekt.