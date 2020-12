Gestärkt aus einer Midlife-Crisis kommen

Plötzlich ist das dieses Gefühl des Stillstands und der Unzufriedenheit. Man hat gelernt, eine Ausbildung gemacht oder studiert, vielleicht auch geheiratet, Kinder bekommen, möglicherweise ein Haus gebaut.

Für dieses Grübeln hat sich der Begriff Midlife-Crisis etabliert, weil es oft in der Mitte des Lebens eintritt. Am ehesten sind es Frauen und Männer im Alter von 40 bis 50 Jahren, die betroffen sind. «Mit einem Mal stellen sie sich die Sinnfrage», sagt Fiona Waltraud Berle, Life-Coach für Persönlichkeitsentwicklung.

Betroffene können von Firmen lernen. «Unternehmen passen ihre Strategien regelmäßig an», erklärt Nina Steffens, die in Berlin als Systemischer Coach arbeitet. Gleiches sollte bei Menschen passieren: «Wir starten mit einer Strategie ins Erwachsenenleben und kommen zwangsläufig an einen Punkt, an dem die Strategie ausgedient hat.»

Anstelle von Midlife-Crisis spricht Steffens lieber von einer «Kreuzung», an der man sich fragt, welche Richtung man einschlagen soll. Oder von einem «Wendepunkt» im Leben eines Erwachsenen. Zudem macht sie klar: «Auch deutlich Jüngere können unzufrieden sein und bereits das Gefühl haben, dass sich ihr Leben nicht so anfühlt, wie sie es sich vorgestellt hatten.»

Doch egal, wann er kommt: Es ist ein Punkt, an dem sich etwas ändern muss, um wieder zufriedener durch den Alltag zu kommen. «Viele haben ja immer wieder Krisen im Leben», sagt Berle. Dies seien Punkte der Qualitätsprüfung: Geht’s mir gut mit dem, was ich tue - oder nicht?

Wenn es bei einem nicht mehr rund läuft, er oder sie also in eine Krise gerät oder es sich zumindest so anfühlt, sollte man sich selbst ernstnehmen und genau ausloten, was einem nicht behagt. Daraus lasse sich ableiten, was man im tiefsten Inneren eigentlich will.