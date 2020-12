Bei Herzinfarkt-Verdacht sofort den Notarzt rufen

In den Berliner Apotheken hat die Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken für bestimmte Gruppen begonnen. Schon morgens gab es vor einigen Apotheken daher Warteschlangen. mehr

Ab 16. Dezember 2020 ist der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum in Berlin verboten. An Silvester greift ein Verkaufsverbot. mehr

Weitere 25 Menschen sind in Berlin dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 846, wie die Gesundheitsverwaltung am Montag in ihrem täglichen Lagebericht festhielt. mehr