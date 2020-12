Corona macht guten Vorsätzen oft Strich durch die Rechnung

Die Corona-Pandemie war für viele Menschen eher hinderlich, wenn es um ihre guten Vorsätze für 2020 ging.

In einer am Dienstag (15. Dezember 2020) veröffentlichten repräsentativen Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit gab gut die Hälfte (51 Prozent) der Befragten an, dass es schwerer war, Vorhaben umzusetzen. Knapp jedem Fünften (19 Prozent) fiel es leichter und bei 29 Prozent hatten die Einschränkungen durch die Pandemie keinen Einfluss auf das Durchhaltevermögen.