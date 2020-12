Werbung muss angebotene Gesichtsmasken korrekt kennzeichnen

Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat in der Senatspressekonferenz am Dienstag die Standorte der geplanten Impfzentren bekannt gegeben. mehr

Wie die Gesundheitsverwaltung am Dienstag mitteilte, starben bislang nachweislich 732 Menschen an oder mit dem Virus. mehr

© dpa

In Berlin ist die Zahl der Corona-Toten weiter gestiegen. Wie die Gesundheitsverwaltung am Montag in ihrem täglichen Lagebericht mitteilte, stieg die Zahl der Todesfälle um 16 auf nun 699. mehr