Wenn der Körper nicht macht, was der Kopf will

Als Steffen Uphoff gerade mal neun Monate alt war, stand seine Zukunft eigentlich schon fest. Laufen? Das wird wohl nichts, sagten die Ärzte damals: «Dieses Kind wird sein Leben lang im Rollstuhl sitzen.»

Steffen Uphoff hat sich von seiner Erkrankung nicht unterkriegen lassen und sich in seinem Leben eingerichtet. Er sei glücklich, sagt Uphoff.

Steffen Uphoff in seiner heimischen Werkstatt: Er hat seinen Weg gemacht.

«Die Hirnschädigung kann entweder bereits im Mutterleib, während der Geburt oder auch noch vier Wochen danach auftreten», sagt der Kinder- und Jugendmediziner Thomas Becher, der als Oberarzt an der Klinik für Kinderneurologie am Sana Krankenhaus Gerresheim in Düsseldorf tätig und Gründungsmitglied des Netzwerks Cerebralparese ist. «Häufige Ursache ist ein Sauerstoffmangel während der Geburt oder Hirnblutungen bei Frühgeborenen.»