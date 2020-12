Fit dank Youtube - geht das?

Auch während des Corona-Lockdowns im vergangenen Frühjahr hatte die Enkelin von Professor Theodor Stemper einen festen Fitness-Zeitplan. Nach dem morgendlichen Homeschooling musste sie um 12.00 Uhr «Reif» machen, wie sie ihrem Opa erklärte.

«Aus sportwissenschaftlicher Sicht sind Reifs Videos gut gemacht», schätzt Stemper ein, der bis zu seinem Ruhestand im Sommer Professor am Institut für Sportwissenschaft der Universität Wuppertal war. «Die Bewegungen sind bis auf ganz wenige Ausnahmen sauber ausgeführt.» Die unterlegte Musik spreche die Zielgruppe an und motiviere junge Menschen zum Sport. So wie Stempers Enkeltochter.