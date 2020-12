Mit Licht gegen den Winterblues

Licht hellt die Stimmung auf und vertreibt trübe Gedanken, sagt man. Dass da etwas dran ist, spüren manche Menschen jeden Winter aufs Neue. Sie fühlen sich nicht so gut in der dunklen Jahreszeit, sind antriebsarm, die Stimmung ist gedrückt. Umgangssprachlich hat sich dafür der Begriff «Winterblues» eingebürgert.

«Das ist ein uraltes Thema und findet sich schon in der antiken Literatur», erzählt der Psychiater Prof. Andreas Hillert, Chefarzt für Psychosomatik und Psychotherapie an der Schön Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee. «Wir würden bei ausgeprägten Fällen dieser Art heute von einer saisonal bedingten Depression sprechen.»