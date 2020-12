Wie sinnvoll ist eine Selbstquarantäne vor Weihnachten?

Die Ministerpräsidenten der Länder rufen die Menschen auf, vor den Weihnachtsfeiertagen in eine möglichst mehrtägige häusliche Selbstquarantäne zu gehen.

«Dies kann durch ggf. vorzuziehende Weihnachtsschulferien ab dem 19.12.2020 unterstützt werden», heißt es. Damit solle die Gefahr von Corona-Infektionen im Umfeld der Feierlichkeiten so gering wie möglich gehalten werden.

Die sogenannte Inkubationszeit beträgt laut Medizinstatistiker Tim Friede von der Uni Göttingen im Durchschnitt fünf bis sechs Tage. Gemeint ist die Zeit von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung - man kann jedoch auch davor und danach infektiös sein. Auch das Robert Koch-Institut (RKI) und etwa der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der Uni Göttingen, Uwe Groß, berufen sich auf diese Zahlen. Allerdings müsse berücksichtigt werden, dass ein großer Teil der Infizierten gar keine klinischen Symptome entwickle und dennoch infektiös sein könne, sagt Groß. Das seien in etwa 15 bis 45 Prozent. «Vor allem junge Leute.» Er halte den Appell der Ministerpräsidenten dennoch für «sehr gut».

Ein weiteres Problem der Selbstquarantäne ist laut Friede auch, «dass es hier keinen zeitlichen Bezugspunkt gibt, wie etwa ein erster negativer Test». Man wisse daher nicht, ob sich die jeweilige Person infiziert habe oder nicht und ob sie schon oder vielleicht nicht mehr infektiös sei. Er halte daher das Infektionsrisiko auch nach fünf Tagen Selbstquarantäne «noch für erheblich», betont dennoch aber: «eine Quarantäne von vier bis fünf Tagen ist natürlich besser als gar keine Quarantäne». Zudem könnten in seltenen Fällen - bei weniger als fünf Prozent der Infizierten - auch erst nach 10 bis 14 Tagen Symptome auftreten. Bis wann maximal Symptome auftreten können, lasse sich nicht genau festmachen. «Aber klar ist natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit immer geringer wird, je mehr Tage vergehen.»

«Aus den genannten Daten würde ich ableiten, dass die Wahrscheinlichkeit, Symptome zu entwickeln, auch nach fünf Tagen noch bei durchaus 50 Prozent liegen könnte», sagt Friede. Hintergrund seiner Annahme: Er gehe von einer halbwegs symmetrischen Verteilung aus wie etwa einer sogenannten Normalverteilung - ein wichtiger Typ der Wahrscheinlichkeitsverteilungen in der Statistik.

«Wenn man von einer Inkubationszeit, also einem Mittelwert von fünf bis sechs Tagen ausgeht, bildet dieser Mittelwert den Höhepunkt der symmetrischen Kurve», sagt Friede. Folglich würden etwa 50 Prozent der Fälle erst nach diesem durchschnittlichen Mittelwert Symptome entwickeln. «Bei einer schiefen Verteilung, die auch nicht ganz abwegig hier ist, wäre der Anteil allerdings geringer. Gute Daten sind mir dazu aber nicht bekannt», sagt Friede.

Wann im Verlauf der Infektion ist man besonders ansteckend?

Laut Groß ist man ein bis drei Tage vor Auftreten der Symptome schon «hochgradig infektiös». Grund sei, dass sich das Virus zunächst stark in der Mundhöhle vermehre und erst dann in die Lunge wandere. Aber auch in den zwei bis drei Tagen nach dem Auftreten der Symptome sei die Gefahr einer Ansteckung noch «sehr hoch».