Hypnose kann nicht nur bei Ängsten helfen

Hypnose finden manche spannend, andere furchteinflößend. Was eine Menge mit den Bildern zu tun hat, bei denen hypnotisierte Menschen auf Bühnen unfreiwillig komische Dinge tun - und sich nach dem «Erwachen» nicht mehr erinnern. Mit einer seriösen therapeutischen Hypnose hat das nichts zu tun.

Hartmann erklärt, was hinter dem Begriff Hypnose steckt. Der bezeichne zum einen den veränderten Bewusstseinszustand, also die hypnotische Trance. Diese lasse sich «objektiv» von Wachbewusstsein, Schlaf, religiöser Trance und Meditation unterscheiden, so Hartmann. «Hypnose bezeichnet aber auch den Prozess, der in eine hypnotische Trance führt, die sogenannte Tranceinduktion.»