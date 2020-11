FFP2-Masken unterscheiden sich nach Hersteller

Die Berliner Gesundheitsämter haben am Sonntag 436 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das waren vier Fälle mehr als am Sonntag vergangener Woche. mehr

Der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller, hat eine Verlängerung des Teil-Lockdowns über Ende November hinaus in Aussicht gestellt. mehr

© dpa

Die Berliner Gesundheitsämter haben am Samstag 1051 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das waren 652 weniger als am Freitag, aber 220 mehr als am Samstag vergangener Woche. mehr