Richtiges Medikament, falsche Diagnose - Kasse muss zahlen

Die Gesundheitsämter in Berlin haben am Montag 1337 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 49 034, wobei 29 927 als genesen gelten. mehr

In Berlin sind am Sonntag mit 432 neuen Corona-Infektionen deutlich weniger neue Fälle gemeldet worden als in den Tagen zuvor. mehr