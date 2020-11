Viele Studenten leiden psychisch unter den Corona-Maßnahmen

Soziale Isolation, Angst um Angehörige und ein möglicherweise verlängertes Studium: Viele Studenten leiden unter den Corona-Maßnahmen nicht nur finanziell. Besonders hart trifft es jene, die vorbelastet sind.

An den Hochschulen erfolgt der Lehrbetrieb derzeit weitgehend digital. Zentrale Aspekte in vielen Beratungsgesprächen mit Studierenden seien derzeit die geringeren sozialen Kontakte, Ängste um Angehörige und die Furcht vor einem möglicherweise verlängerten Studium, weiß der Psychologe Wilfried Schumann vom Psychologischen Beratungsservices an der Universität Oldenburg.