Auf dem Arbeitsweg die Gesundheit fördern

Beim täglichen Pendeln zur Arbeit lässt sich eine Menge für die eigene Gesundheit tun. Das untermauert eine neue Studie aus der Schweiz und Österreich.

Interessant sei, dass die beschriebenen Effekte zustande gekommen seien, ohne dass die Testpersonen viel länger als sonst zur Arbeit unterwegs waren, so der Kardiologe David Niederseer, der an der Studie mitgearbeitet hat.

Die Effekte hängen natürlich von der Dosis ab. Sie wurden entsprechend größer, je mehr Kilometer die Probanden in dem Jahr zu Fuß oder auf dem Rad zurückgelegt hatten.

Mit dem Rad oder zu Fuß - am Ende egal

«Beide Tätigkeiten, das Gehen und das Radfahren, sind in ihren gesundheitsfördernden Effekten ähnlich», sagt Niederseer, der auch Oberarzt der Klinik für Kardiologie am Universitätsspital Zürich ist.

«Wenig Bewegung verursacht genauso viele frühzeitige Todesfälle wie Rauchen und verkürzt die Lebenserwartung um bis zu sieben Jahre», so der Experte. Wie die Studie gezeigt habe, braucht es aber nicht viel, um ein Mindestmaß an aktiver Mobilität in die tägliche Routine des Arbeitsweges zu integrieren.