Lebensumstellung bei Bluthochdruck lohnt sich

Schlaganfall und Herzinfarkt zählen in Deutschland zu den häufigsten Todesursachen. Beiden liegt häufig eine arterielle Hypertonie zugrunde. So lautet der Fachausdruck für einen Begriff, der den meisten geläufiger sein dürfte: Bluthochdruck.

Menschen mit Bluthochdruck sollten auch weniger beherzt in die Salzdose greifen. Das sollte sich allerdings auch die Industrie zu Herzen nehmen, meint Wenzel. «Der größte Teil des Kochsalzes, das wir essen, kommt nicht aus dem Salzstreuer.» Das meiste sei schon in den Fertigprodukten wie Käse, Salami, Kräuterquark oder Tiefkühlpizza enthalten. Wer die Zeit hat, kocht lieber selbst und frisch.

Auch Sport lässt den Blutdruck ansteigen - aber auf gesunde Weise. «Das ist ein Bedarfsdruck - der Körper braucht mehr Sauerstoff», so Wenzel. «Und in der Erholungsphase sinkt der Blutdruck unter das vorherige Niveau. Das macht die Gefäße eher flexibler.»

«Die meisten Menschen fangen mit einem ACE-Hemmer, einem AT1-Blocker oder einem Calciumkanalblocker an», so Schunkert. Mitunter sind auch zwei dieser Wirkstoffe kombiniert in einer Tablette sinnvoll. Viele Menschen nehmen ihr Leben lang Tabletten gegen den Bluthochdruck. «Die Nebenwirkungsrate ist zum Glück sehr gering.»

Wer sich durchringen kann, dem Bluthochdruck durch ein gesünderes Leben zu Leibe zu rücken, macht das am besten in Gesellschaft, rät Schunkert. «Alles, was man alleine macht, ist häufig nicht von Erfolg gekrönt.» In der Gruppe sei es motivierender. Er betont: Es gehe um eine dauerhafte Veränderung hin zu einem Leben mit mehr Bewegung, weniger Gewicht und besserer Ernährung. «Das muss Spaß machen.»