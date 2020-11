Psychologin rät im Teil-Lockdown zur Selbstfürsorge

Um in den nächsten Wochen gut durch den Teil-Lockdown zu kommen, rät eine Psychologin zur realistischen Betrachtung der Situation. «Natürlich ist es sehr herausfordernd, dass es vielleicht noch Wochen und Monate so weitergeht.

Bei Überforderung professionelle Hilfe suchen

Besonders wichtig sei jetzt auch die Selbstfürsorge: «Alles, was einem gut tut, gilt es jetzt voranstellen. Jeder sollte jetzt besonders auf sich selbst achten und natürlich auf seine Nächsten, die einem wichtig sind.» Die Expertin betont aber auch, dass sich Menschen professionelle Hilfe suchen sollten, wenn sie das Gefühl hätten, in der aktuellen Situation überfordert zu sein. Verglichen mit dem ersten Lockdown im Frühjahr gibt es nach Ansicht von Volkert sowohl Vor- als auch Nachteile. Damals habe eine deutlich größere Verunsicherung geherrscht, «das war eine extreme Situation, wo eine große Anpassungsleistung von Nöten war». Inzwischen seien die Menschen pandemieerfahrener und hätten sich an Masken, Abstand oder Home Office gewöhnt.