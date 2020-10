Kinder nehmen Giftstoffe durch Umwelt und Produkte auf

Kinder nehmen nach einer Studie des Kinderhilfswerks terre des hommes zahlreiche Giftstoffe durch die Atemluft, Wasser, Nahrungsmittel und Produkte wie Spielzeug oder Kleidung auf.

«In Deutschland haben 97 Prozent der Drei- bis 17-Jährigen Substanzen im Blut, die aus Plastik stammen», heißt es in der Kurzfassung der Studie «Die stille Pandemie - Umweltgifte schädigen Kinder», die der ehemalige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, Baskut Tuncat, verfasst hat. Terre des hommes hat das Papier am Mittwoch (28. Oktober) zum Start der internationalen Kampagne «my planet - my rights» («mein Planet - meine Rechte») in Osnabrück vorgestellt. Die Studie fasst verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen zusammen.