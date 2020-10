Wasser statt T-Shirt: Nur so wird die Brille richtig sauber

In Berlin hat die Gesundheitsverwaltung erstmals mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet. mehr

Die umstrittene Sperrstunde zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Berlin wird um zunächst zwei Wochen bis zum 14. November verlängert. mehr

In Berlin haben sich weitere 930 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Damit lag am Montag die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 131,8 Fällen. mehr

In Berlin ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weiter gestiegen. Der Inzidenzwert lag am Sonntag laut Corona-Lagebericht der Gesundheitsverwaltung bei 122,7. mehr