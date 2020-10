Rückenschmerzen auch in der Corona-Krise behandeln lassen

Viele Bürger schieben in der Corona-Krise nach einer neuen Umfrage Arztbesuche auf. Eine Folge ist möglicherweise das vermehrte Auftreten von Rückenschmerzen, wie das Umfrageinstitut Yougov im Auftrag der Versicherung Swiss Life ermittelt hat.

Die Umfrage förderte auch regionale Unterschiede zutage, deren Ursachen jedoch nicht abgefragt wurden und somit ungeklärt sind. Demnach berichteten in Sachsen-Anhalt 37 Prozent der Befragten, dass sie häufig Rückenschmerzen haben, also mehr als jeder Dritte. In Mecklenburg-Vorpommern leidet dagegen weniger als ein Viertel (23 Prozent) an häufigen Rückenbeschwerden.