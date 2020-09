Barmer: Operationen lieber in erfahrenen Kliniken machen

Risiken bei komplizierten Operationen sind laut einer Studie häufig geringer, wenn die Eingriffe Kliniken mit viel Erfahrung übernehmen. «Gelegenheitschirurgie gefährdet Leben», warnte die Barmer Krankenkasse bei der Vorstellung einer Analyse in Berlin.

Eine Bündelung in Kliniken mit größerer Routine hätte erhebliche Effekte, wie die Untersuchung ergab. So könnten beim Entfernen von Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs pro Jahr fast 380 Todesfälle - bezogen auf 30 Tage nach der OP - verhindert werden, wenn Eingriffe in Kliniken mit hoher Fallzahl gemacht würden. Ausgewertet wurden dafür den Angaben zufolge Abrechnungsdaten der Kasse und Qualitätsberichte der Kliniken. Bei OPs an der Wirbelsäule zeige sich auf dieser Datenbasis kein so eindeutiger Zusammenhang zur Fallzahl.