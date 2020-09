Filme schauen während der Hüft-OP

Die Hüfte schmerzt permanent, Bewegungen des täglichen Lebens sind eine Qual, Autofahren ist fast unmöglich. Der Leidensdruck ist irgendwann so groß, dass sich der Betroffene für eine Operation entscheidet. Ein neues Hüftgelenk soll die Lebensqualität wieder verbessern.

Im Gespräch mit dem Operateur steht eine Entscheidung an: Soll die OP unter Vollnarkose oder regionaler Betäubung stattfinden? Im Unterschied zur Vollnarkose wird bei einer Regionalanästhesie nur ein bestimmter Bereich des Körpers betäubt. Möglich ist das in der Regel vor allem an den unteren Extremitäten, zum Beispiel bei Operationen am Hüft- und Kniegelenk.