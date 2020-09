Warum wir im Alter abbauen und was wir tun können

Wieso altern wir? Und was passiert dabei in unserem Körper? Diese Fragen beschäftigen die Menschen seit jeher, und die medizinische Forschung liefert immer präzisere Antworten.

Der Mediziner Dominik Duscher und die Journalistin Nina Ruge haben ein Buch darüber geschrieben, welchen Einfluss bestimmte Prozesse in den Zellen darauf haben. Ihre These lautet: Altern ist eine Krankheit und kann therapiert werden. Ein Gespräch darüber, wie man möglichst lange gesund bleibt und warum man trotzdem irgendwann sterben wird.

Duscher: Bei uns ist das biologische Altern gemeint, also Altern im Sinne des Verlustes von Zellfunktion. Viele sehen das Alter aber im Kontext einer gewissen spirituellen Weisheit, einer Entwicklung des Menschen, also eines Status, der positiv behaftet ist.

Duscher: Die Basis ist ein gesunder Lebensstil, also Bewegung und Ernährung. Das ist nichts Neues. Doch jetzt versteht man es immer besser, warum es so unglaublich wichtig ist. Dadurch steuern wir sehr viel. Wenn wir zum Beispiel Fastenperioden einhalten, stärken wir die Energieerzeugung in den Zellen.

Duscher: Die Basis der Zellverjüngung ist ganz klar, was wir aufnehmen an Nahrung und Getränken. Manchmal kommt man hier aber noch in eine Sackgasse. Und dann könnten Nahrungsergänzungsmittel helfen - wobei man da genau schauen muss, was das ist, was man da einnimmt.