Viele Deutsche trauen sich Erste Hilfe nicht zu

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Berlin ist am Dienstag um 87 Fälle gegenüber dem Vortag gestiegen. mehr

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Berlin ist am Montag um 65 Fälle gegenüber dem Vortag gestiegen. mehr

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle ist in Berlin am Sonntag im Vergleich zum Vortag um 24 gestiegen. mehr

© dpa

Erstmals hat in Berlin für Hunderte Demonstranten auf mehreren Veranstaltungen am Samstag die Maskenpflicht gegolten. Größere Verstöße gegen die Maßnahme waren der Polizei am Nachmittag zunächst nicht bekannt. mehr