Wie Zahnspangen bei Erwachsenen helfen

Eine Zahnspange betrachten viele vor allem als Jugendphänomen. Dabei kommt sie auch bei Erwachsenen zum Einsatz - zum Beispiel, wenn die Zähne zu schief oder zu eng stehen.

Klar ist: Eine Korrektur durch eine Spange ist schwieriger und man muss mehr Geduld haben als noch zu Jugendzeiten. «Die Umbauvorgänge im Knochen sind an sich gleich», erklärt Kieferorthopäde Köning. Aber bei Erwachsenen dauere es etwas länger, bis das wieder in die Gänge komme. Bei Schwangeren dagegen gehe es etwas schneller.

Bei der Behandlung falle die Wahl in der Regel auf festsitzende Apparaturen, sagt Köning. «So lassen sich gezielter bestimmte Zähne oder Zahngruppen bewegen.» Zudem muss man sich nicht disziplinieren und regelmäßig daran denken, die Spange einzulegen. Nur in absoluten Ausnahmen werde mit einer herausnehmbaren Spange gearbeitet.

Bei den festsitzenden Apparaturen ist den Experten zufolge die Hygiene extrem wichtig. «Es gibt deutlich mehr Nischen, in denen sich Essenreste festsetzen können, deshalb müssen Brackets mit speziellen Hilfsmitteln gereinigt werden», so Köning. In dieser Hinsicht besser sind Brackets, die auf der Innenseite platziert werden. Die sind jedoch nicht ganz so komfortabel und können Probleme bei der Aussprache machen.